Galatasaray taraftarından Cumartesi şov var!
Galatasaray, Beşiktaş’la oynanacak derbi öncesinde 1 Aralık Cumartesi günü TT Stadı’nda taraftara açık antrenman düzenleneceğini açıkladı.
Kombine kart sahipleri ve GSStore'dan minimum 19.05 TL'lik alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden takip edebileceği vurgulandı. Taraftara açık antrenman saat 19.05'te başlayacak. Geçen sezon F.Bahçe derbisi öncesi de idman taraftara açılmış, TT Stadı'na 27 bin 681 taraftar gitmişti. Bu kez rekor kırılabilir.
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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