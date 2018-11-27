Galatasaray taraftarından Cumartesi şov var!
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    27 Kasım 2018, Salı
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    taraftarından Cumartesi şov var!

    Galatasaray taraftarından Cumartesi şov var!

    , ’la oynanacak derbi öncesinde 1 Aralık Cumartesi günü TT Stadı’nda taraftara açık antrenman düzenleneceğini açıkladı.

    Kombine kart sahipleri ve GSStore'dan minimum 19.05 TL'lik alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden takip edebileceği vurgulandı. Taraftara açık antrenman saat 19.05'te başlayacak. Geçen sezon F.Bahçe derbisi öncesi de idman taraftara açılmış, TT Stadı'na 27 bin 681 taraftar gitmişti. Bu kez rekor kırılabilir.

    1. 27.11.2018
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