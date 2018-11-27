Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor!
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor!

    Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor!

    derbisinde aldıkları ceza yüzünden ligde forma giyemeyen 3 yıldız, Devler Ligi ile sahalara dönüyor. Terim’in eli güçlendi.

    hem sakatlar hem de F.Bahçe derbisinden gelen cezalar nedeniyle 'de oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Kendisi de cezalı olan , Süper Lig'de kadro kurmakta zorlanırken Şampiyonlar Ligi'nde ise eli güçlendi. İmparator ligde cezaları nedeniyle forma giyemeyen Badou Ndiaye, ve Garry Rodrigues ile yakından ilgileniyor. 3 isim oynayabilir.

    MOTİVE EDİYOR

    Fatih Terim, üç oyuncusuyla birebir görüşme de gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Size çok güveniyorum. Futbola ne kadar aç olduğunuzu da görüyorum. Lokomotiv maçı bizim için çok önemli. Sizlere güveniyorum. Kalitenize inanıyorum" diyerek Ndiaye, Donk ve Rodrigues'i maça motive ediyor. Formayı çok özlediklerini söyleyen üç isim de antrenmanlarda takımın en çalışkan isimleri olarak göze çarpıyor.

    SON 7 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

    Aslan sakat ve cezalar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Cimbom bu periyotta oynadığı karşılaşmalarda sadece deplasmanda 'u yenebildi. Lokomotiv galibiyetiyle kötü gidişata son vermek istiyor.

    UĞURSUZ LAHOZ

    Aslan'ın karşılaşmasına atandı. Türk takımları, Lahoz ile hiç galibiyet alamadı. Lahoz ile Türk takımları: G.Saray-Dortmund: 0-4, Beşiktaş- Porto: 1-1, Lyon-Beşiktaş: 2-1, F.Bahçe- Vaslui: 1-1.

    CİMBOM 2-1 ÖNDE

    Aslan, Lokomotiv Moskova ile 3 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez kazandı, 2 defa kaybetti. Devler Ligi'ndeki ilk maçı Galatasaray, Stadı'nda 3-0 kazanmıştı.
    1. 27.11.2018
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