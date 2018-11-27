Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor!
Fenerbahçe derbisinde aldıkları ceza yüzünden ligde forma giyemeyen 3 yıldız, Devler Ligi ile sahalara dönüyor. Terim’in eli güçlendi.
MOTİVE EDİYOR
Fatih Terim, üç oyuncusuyla birebir görüşme de gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Size çok güveniyorum. Futbola ne kadar aç olduğunuzu da görüyorum. Lokomotiv maçı bizim için çok önemli. Sizlere güveniyorum. Kalitenize inanıyorum" diyerek Ndiaye, Donk ve Rodrigues'i maça motive ediyor. Formayı çok özlediklerini söyleyen üç isim de antrenmanlarda takımın en çalışkan isimleri olarak göze çarpıyor.
SON 7 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI
Aslan sakat ve cezalar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Cimbom bu periyotta oynadığı karşılaşmalarda sadece deplasmanda Kayserispor'u yenebildi. Lokomotiv galibiyetiyle kötü gidişata son vermek istiyor.
UĞURSUZ LAHOZ
Aslan'ın Lokomotiv Moskova karşılaşmasına Mateu Lahoz atandı. Türk takımları, Lahoz ile hiç galibiyet alamadı. Lahoz ile Türk takımları: G.Saray-Dortmund: 0-4, Beşiktaş- Porto: 1-1, Lyon-Beşiktaş: 2-1, F.Bahçe- Vaslui: 1-1.
CİMBOM 2-1 ÖNDE
Aslan, Lokomotiv Moskova ile 3 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez kazandı, 2 defa kaybetti. Devler Ligi'ndeki ilk maçı Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3-0 kazanmıştı.
- 27.11.2018
- Erman Toroğlu: "Romanya'da kal Lucescu"
- Golden sonra Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki o diyalog
- Şampiyon jokey Halis Karataş attan düştü! Halis Karataş'ın attan düşüş anını İZLEYİN (VİDEO)
- Selahattin Kınalı: Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu
- Selahattin Kınalı: Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi
-
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.