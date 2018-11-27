Denayer’den ilk gol
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    27 Kasım 2018, Salı
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    ’den ilk gol

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    'ın bu sezon kiralayamadığı , Fransa’da golle tanıştı.

    Sezon başında 'a transfer olan Belçikalı futbolcu, maçının 62. dakikasında kafa ile galibiyet golünü kaydetti ve kariyerindeki ilk golünü ağlara bıraktı.
    1. 27.11.2018
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