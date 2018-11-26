Antrenman sırasında Josue ile kavga ettiği belirtilen oyuncu ile ilgili konuşan teknik direktör Cihat Arslan, "İdmanda başkan da oradayken yapmış olduğu bir hareket nedeniyle bize başka bir şans bırakmadı. Biz onu kadroda tutmak için çok uğraştık" ifadelerini kullandı. Ukraynalı golcü bu sezon 7 maçta 3 gol attı.