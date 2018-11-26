Seleznyov Galatasaray'a doğru!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Seleznyov 'a doğru!

    Seleznyov Galatasaray'a doğru!

    teklif edildiği ifade edilen Yevhen Seleznyov, Akhisar’da kadro dışı bırakıldı.

    Antrenman sırasında Josue ile kavga ettiği belirtilen oyuncu ile ilgili konuşan teknik direktör , "İdmanda başkan da oradayken yapmış olduğu bir hareket nedeniyle bize başka bir şans bırakmadı. Biz onu kadroda tutmak için çok uğraştık" ifadelerini kullandı. Ukraynalı golcü bu sezon 7 maçta 3 gol attı.

    1. 26.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seleznyov Galatasaray'a doğru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN