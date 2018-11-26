Seleznyov Galatasaray'a doğru!
Galatasaray teklif edildiği ifade edilen Yevhen Seleznyov, Akhisar’da kadro dışı bırakıldı.
Antrenman sırasında Josue ile kavga ettiği belirtilen oyuncu ile ilgili konuşan teknik direktör Cihat Arslan, "İdmanda başkan da oradayken yapmış olduğu bir hareket nedeniyle bize başka bir şans bırakmadı. Biz onu kadroda tutmak için çok uğraştık" ifadelerini kullandı. Ukraynalı golcü bu sezon 7 maçta 3 gol attı.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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