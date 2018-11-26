Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ertelenecek mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

28 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesi Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik ve tansiyonun yükselmesi sonrası sarı kırmızılı kulüp ve taraftarları haklı olarak güvenlik riski konusunda endişe duymaya başladı.

Moskova'da yaşanan protestolar da yaşananlara tuz biber olunca akıllara "Maç ertelenir veya başka bir yere alınır mı" sorusunu getirdi.

Öte yandan, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İki ülke arasında yaşananları tüm dünya gibi yakından takip ettiğini belirten Günay, Rusya'nın Türkiye'deki büyükelçiliği ile iletişim kurarak bilgi aldığını ve şu an ortada herhangi bir risk bulunmadığını söyledi.

Sarı kırmızılı kulüp yöneticileri, yaşananları yakından takip ederek herhangi bir güvenlik riski bulunup bulunmadığından emin olacak, endişe veren herhangi bir gelişme yaşanması halinde ise haretkete geçerek yetkili mercilerle durumu görüşecek.