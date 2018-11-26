Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ertelenecek mi?
Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilim sonrası Galatasaray taraftarları Lokomotiv Moskova'yla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeye başladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.
28 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesi Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik ve tansiyonun yükselmesi sonrası sarı kırmızılı kulüp ve taraftarları haklı olarak güvenlik riski konusunda endişe duymaya başladı.
Moskova'da yaşanan protestolar da yaşananlara tuz biber olunca akıllara "Maç ertelenir veya başka bir yere alınır mı" sorusunu getirdi.
Öte yandan, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İki ülke arasında yaşananları tüm dünya gibi yakından takip ettiğini belirten Günay, Rusya'nın Türkiye'deki büyükelçiliği ile iletişim kurarak bilgi aldığını ve şu an ortada herhangi bir risk bulunmadığını söyledi.
Sarı kırmızılı kulüp yöneticileri, yaşananları yakından takip ederek herhangi bir güvenlik riski bulunup bulunmadığından emin olacak, endişe veren herhangi bir gelişme yaşanması halinde ise haretkete geçerek yetkili mercilerle durumu görüşecek.
- 26.11.2018 17:22
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Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ertelenecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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