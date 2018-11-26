Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    L.Moskova - maçını Antonio yönetecek

    L.Moskova - <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçını Antonio <a href="/index/mateu-lahoz?id=c2f18b93-80df-4f9b-8dcf-bc9f870c6b7b" class="" rel="tag">Mateu Lahoz</a> yönetecek

    'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda ile oynayacağı maçı Antonio yönetecek.

    Şampiyonlar Ligi'nde 'ın D Grubu'ndaki maçının hakemleri açıklandı. 28 Kasım Çarşamba günü 'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Javier Estrada ile Alejandro Hernandez'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.

    1. 26.11.2018 13:39
    2. Güncelleme: 26.11.2018 15:24
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