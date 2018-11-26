L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçı Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
- 26.11.2018 13:39
- Güncelleme: 26.11.2018 15:24
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar!
Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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