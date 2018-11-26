Galatasaray'dan taraftara açık idman!
Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılı ekip son antremanını Türk Telekom Arena Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştireceğini açıkladı.
Galatasaray, 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi gerçekleştirilecek son antremanı 1 Aralık Cumartesi Türk Telekom Arena'da taraftara açık şekilde gerçekleştireceğini açıkladı.
İşte Galatasaray'ın taraftarına yaptığı duyurunun tam metni;
"Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirecek.
Biletler GSSTORE'larda
- Taraftarlarımız 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.
- Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak antrenmanı takip edebilecek.
- Kombineler taraftara açık antrenmanı izlemek için geçerli olacak. (VIP dahil)
- Kombine sahibi taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri dilerlerse bir başka kişiye ya da kulübe (ücretsiz) hakkını devredebilecek.
- Kombine sahipleri, kombinesinin bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecek.
- Yerler numarasız olacak."
- 26.11.2018 20:06
- Güncelleme: 26.11.2018 20:44
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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