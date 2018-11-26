Galatasaray'dan taraftara açık idman!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'dan taraftara açık idman!

    Galatasaray'dan taraftara açık idman!

    'in 14.haftasında oynanacak olan - maçı öncesinde sarı-kırmızılı ekip son antremanını Arena Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştireceğini açıkladı.

    , 2 Aralık Pazar günü oynanacak derbisi öncesi gerçekleştirilecek son antremanı 1 Aralık Cumartesi Arena'da taraftara açık şekilde gerçekleştireceğini açıkladı.

    İşte Galatasaray'ın taraftarına yaptığı duyurunun tam metni;

    "Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

    Biletler GSSTORE'larda

    - Taraftarlarımız 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.

    - Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak antrenmanı takip edebilecek.

    - Kombineler taraftara açık antrenmanı izlemek için geçerli olacak. (VIP dahil)

    - Kombine sahibi taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri dilerlerse bir başka kişiye ya da kulübe (ücretsiz) hakkını devredebilecek.

    - Kombine sahipleri, kombinesinin bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecek.

    - Yerler numarasız olacak."

    1. 26.11.2018 20:06
    2. Güncelleme: 26.11.2018 20:44
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