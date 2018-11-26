Galatasaray, 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi gerçekleştirilecek son antremanı 1 Aralık Cumartesi Türk Telekom Arena'da taraftara açık şekilde gerçekleştireceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın taraftarına yaptığı duyurunun tam metni;

"Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

Biletler GSSTORE'larda

- Taraftarlarımız 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.

- Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak antrenmanı takip edebilecek.

- Kombineler taraftara açık antrenmanı izlemek için geçerli olacak. (VIP dahil)

- Kombine sahibi taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri dilerlerse bir başka kişiye ya da kulübe (ücretsiz) hakkını devredebilecek.

- Kombine sahipleri, kombinesinin bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecek.

- Yerler numarasız olacak."