Galatasaray HDI Sigorta, Romanya deplasmanında
Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Romanya'nın CSM Targoviste ekibi ile karşılaşacak.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın deplasmanda Romanya'nın CSM Targoviste ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Targoviste kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 4 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray HDI Sigorta, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya)- Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8'li finalde mücadele edecek.
- 26.11.2018 10:58
- Güncelleme: 26.11.2018 11:10
-
Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
-
Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
-
Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
Galatasaray HDI Sigorta, Romanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.