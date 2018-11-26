Galatasaray HDI Sigorta, Romanya deplasmanında
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , deplasmanında

    Galatasaray HDI Sigorta, Romanya deplasmanında

    Sarı-kırmızılı takımı, 16'lı final turu ilk maçında yarın 'nın CSM Targoviste ekibi ile karşılaşacak.

    Takımı, 16'lı final turu ilk maçında yarın deplasmanda 'nın CSM Targoviste ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    Targoviste kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

    Karşılaşmanın rövanşı, 4 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

    Galatasaray HDI Sigorta, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya)- Yenisei Krasnoyarsk () eşleşmesinin galibi ile 8'li finalde mücadele edecek.

    1. 26.11.2018 10:58
    2. Güncelleme: 26.11.2018 11:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray HDI Sigorta, Romanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN