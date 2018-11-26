Ali Dürüst: "Demirören'e güvenim tam, görevimin başındayım"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip "TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" dedi.
Ali Dürüst'ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde:
"Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım.
Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır.
Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ın en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."
- 26.11.2018 17:02
- Güncelleme: 26.11.2018 17:53
- Golden sonra Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki o diyalog
- Şampiyon jokey Halis Karataş attan düştü! Halis Karataş'ın attan düşüş anını İZLEYİN (VİDEO)
- Selahattin Kınalı: Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu
- Selahattin Kınalı: Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi
- Mikrofon taraftarda!
-
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Ali Dürüst: "Demirören'e güvenim tam, görevimin başındayım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.