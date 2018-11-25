Mustafa Cengiz'den hakemlere sert sözler!
Mustafa Cengiz’in hedefinde Fırat Aydınus Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya vardı: “Galatasaray’ın haklarını gasp eden bu üç isim, derhal hakemlik camiasının dışında kalmalıdır. Aleyhimize düzenli olarak haksızlıklar yapılıyor. Artık burada hata değil kasıt olduğuna inanıyoruz."
İTİRAZ ETTİK, CEZA ALDIK
"Hakem kararsız kalmamalıdır. Şüpheye düştüğü anda VAR kontrolünü yapmalıdır. Burada hata yok, kasıt var. VAR, bir önceki iç saha maçımızda, 87. dakikada oyuncumuza yapılan faulde hakem Fırat Aydınus, VAR'a gitmedi, pozisyonu kontrol etmedi. Bu duruma itiraz ettik ve ceza aldık. Konyaspor maçının 88. dakikasında yine VAR hakemleriyle birlikte bir karar alındı. Hakem yine görüntüleri izlemeye tenezzül etmedi, 4 dakika boyunca kulaktan iletişimle tahriğe sebebiyet verdi. Yanlış kararından dönmedi. Asla bir penaltı kararı verilmemeliydi."
KONUŞMALARI İSTİYORUZ
"Dürüstlük, şeffaflık gerektirir. Dürüst olmak için önce açık olmalısınız. Bu kavramlar şu anda karşılığını bulamamıştır. Penaltı olmayan pozisyonda VAR hakemi ile saha hakemi arasındaki görüşmenin servis edilmesini istiyoruz. Hepsi deşifre edilmeli. Futbol Federasyonu, bunu yapmadığı takdirde IFAB, FIFA ve UEFA nezdinde derhal harekete geçilecektir. Galatasaray'ın haklarını gaspeden üç hakem; Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, hakemlik camiasının dışında kalmalıdır. Bu üç hakem derhal hakemlik mesleğini bırakmalıdır."
'BAŞKA GALATASARAY YOK'
Futbol Federasyonu'nuna da tepki gösteren Cengiz, şunları söyledi: "GÜVENIRLIĞILI sürekli olarak tartışılan TFF, bu durumun baş sorumlusudur. TFF, dünyanın gündemindeki Football Leaks belgelerini neden yok saymaktadır? Son aldığı kararların hepsi tartışılan TFF, şüpheyle yaklaşılan bir kurum olmuştur. Tüm kurullarıyla derhal istifa etmelidir. Bu istifa, Türk futbolunun gelişebilmesi için gereklidir. Camiamız, içeriden ve dışarıdan her türlü kışkırtmaya karşı uyanık olmalıdır. Geri çekilmeyeceğiz, taraftarımızla birlikte sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kenetlenin, başka Galatasaray yok."
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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