Mustafa Cengiz'den hakemlere sert sözler!
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HEPSİ
    25 Kasım 2018, Pazar
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    'den hakemlere sert sözler!

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'den hakemlere sert sözler!

    ’in hedefinde ve vardı: “’ın haklarını gasp eden bu üç isim, derhal hakemlik camiasının dışında kalmalıdır. Aleyhimize düzenli olarak haksızlıklar yapılıyor. Artık burada hata değil kasıt olduğuna inanıyoruz."

    G.Saray Başkanı , dün yapılan olağanüstü toplantının ardından basının karşısına çıktı. Çarpıcı açıklamalar yapan sarıkırmızılıların patronu, 3 hakemi hedef aldı. İşte Cengiz'in öne çıkan sözleri: "Sahamızda sportif bir cinayet işlenmiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Türk sporunda dostluk, kararlarda adalet istedik. Mesajlarımız zayıflık gibi göründü. Bu samimi yaklaşımımız spor camiasında hak ettiği karşılığı görmedi. maçından bu yana da aleyhine düzenli olarak haksızlık yapılıyor."

    İTİRAZ ETTİK, CEZA ALDIK

    "Hakem kararsız kalmamalıdır. Şüpheye düştüğü anda VAR kontrolünü yapmalıdır. Burada hata yok, kasıt var. VAR, bir önceki iç saha maçımızda, 87. dakikada oyuncumuza yapılan faulde hakem , VAR'a gitmedi, pozisyonu kontrol etmedi. Bu duruma itiraz ettik ve ceza aldık. maçının 88. dakikasında yine VAR hakemleriyle birlikte bir karar alındı. Hakem yine görüntüleri izlemeye tenezzül etmedi, 4 dakika boyunca kulaktan iletişimle tahriğe sebebiyet verdi. Yanlış kararından dönmedi. Asla bir penaltı kararı verilmemeliydi."

    KONUŞMALARI İSTİYORUZ

    "Dürüstlük, şeffaflık gerektirir. Dürüst olmak için önce açık olmalısınız. Bu kavramlar şu anda karşılığını bulamamıştır. Penaltı olmayan pozisyonda VAR hakemi ile saha hakemi arasındaki görüşmenin servis edilmesini istiyoruz. Hepsi deşifre edilmeli. Futbol Federasyonu, bunu yapmadığı takdirde IFAB, ve nezdinde derhal harekete geçilecektir. 'ın haklarını gaspeden üç hakem; , , , hakemlik camiasının dışında kalmalıdır. Bu üç hakem derhal hakemlik mesleğini bırakmalıdır."

    'BAŞKA GALATASARAY YOK'

    Futbol Federasyonu'nuna da tepki gösteren Cengiz, şunları söyledi: "GÜVENIRLIĞILI sürekli olarak tartışılan , bu durumun baş sorumlusudur. , dünyanın gündemindeki Football Leaks belgelerini neden yok saymaktadır? Son aldığı kararların hepsi tartışılan TFF, şüpheyle yaklaşılan bir kurum olmuştur. Tüm kurullarıyla derhal istifa etmelidir. Bu istifa, Türk futbolunun gelişebilmesi için gereklidir. Camiamız, içeriden ve dışarıdan her türlü kışkırtmaya karşı uyanık olmalıdır. Geri çekilmeyeceğiz, taraftarımızla birlikte sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kenetlenin, başka Galatasaray yok."
    1. 25.11.2018
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