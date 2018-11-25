Galatasaray 4 kişi eksik toplandı!
Galatasaray'ın dünkü toplantısına 4 yönetici katılmadı.
Emre Erdoğan, Okan Böke, Dorukhan Acar ve Banu Vahapoğlu Akgün, kritik toplantıda yer almadı.
SEÇİM İDDİASI
Son dönemde eleştiri oklarının da hedefinde olan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in, güven tazelemek için seçim kararı alabileceği iddia edildi.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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