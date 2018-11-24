Ümit Davala: "Bu kararlarla Galatasaray'ın işi zor" – Fotomaç – 24 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    : "Bu kararlarla 'ın işi zor"

    Ümit Davala: "Bu kararlarla Galatasaray'ın işi zor"

    yardımcı antrenörü , haksız şekilde 2 puan kaybettiklerini söyledi.

    yardımcı antrenörü , haksız şekilde 2 puan kaybettiklerini söyledi. Davala, "İlk yarıda başa baş bir oyun vardı. İkinci yarıda ise daha net fırsatları yakalayan taraf bizdik, öne geçmeyi de başardık. Ancak verilen bir penaltı kararı sebebiyle, çok önemli 2 puan kaybettik. Böylesine kararlarla işimiz çok zor. Biz saha içinde kazanmak için mücadele ediyoruz, herkes buna saygı göstermeli" diye konuştu.

    1. 24.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümit Davala: "Bu kararlarla Galatasaray'ın işi zor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN