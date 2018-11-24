Ümit Davala: "Bu kararlarla Galatasaray'ın işi zor"
Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala, haksız şekilde 2 puan kaybettiklerini söyledi.
Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala, haksız şekilde 2 puan kaybettiklerini söyledi. Davala, "İlk yarıda başa baş bir oyun vardı. İkinci yarıda ise daha net fırsatları yakalayan taraf bizdik, öne geçmeyi de başardık. Ancak verilen bir penaltı kararı sebebiyle, çok önemli 2 puan kaybettik. Böylesine kararlarla işimiz çok zor. Biz saha içinde kazanmak için mücadele ediyoruz, herkes buna saygı göstermeli" diye konuştu.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
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Niğdeli Allah kabul etsin
Ümit Davala: "Bu kararlarla Galatasaray'ın işi zor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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