Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala, haksız şekilde 2 puan kaybettiklerini söyledi. Davala, "İlk yarıda başa baş bir oyun vardı. İkinci yarıda ise daha net fırsatları yakalayan taraf bizdik, öne geçmeyi de başardık. Ancak verilen bir penaltı kararı sebebiyle, çok önemli 2 puan kaybettik. Böylesine kararlarla işimiz çok zor. Biz saha içinde kazanmak için mücadele ediyoruz, herkes buna saygı göstermeli" diye konuştu.