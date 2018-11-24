Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinden önceki gün sitem dolu açıklamalarla istifa eden Sedat İncesu, kararından vazgeçti. İncesu, dün Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Yusuf Günay ile Mahmut Recevik'le bir araya geldi ve buzlar eridi.



'SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ'

Sedat İncesu, G.Saray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde sorunları çözdüklerini söyledi. İncesu, "Biz her zaman "kol kırılır, yen içinde kalır" deriz. Gerçekten de G.Saray'ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde, Başkanımız konunun derhal çözümlenmesi gerektiğini söyledi" diye konuştu.