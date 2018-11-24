Sedat İncesu Galatasaray'a geri döndü!
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinden önceki gün sitem dolu açıklamalarla istifa eden Sedat İncesu, kararından vazgeçti.
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinden önceki gün sitem dolu açıklamalarla istifa eden Sedat İncesu, kararından vazgeçti. İncesu, dün Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Yusuf Günay ile Mahmut Recevik'le bir araya geldi ve buzlar eridi.
'SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ'
Sedat İncesu, G.Saray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde sorunları çözdüklerini söyledi. İncesu, "Biz her zaman "kol kırılır, yen içinde kalır" deriz. Gerçekten de G.Saray'ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde, Başkanımız konunun derhal çözümlenmesi gerektiğini söyledi" diye konuştu.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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