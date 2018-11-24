Sedat İncesu Galatasaray'a geri döndü! – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Galatasaray'a geri döndü!

    <a href="/index/sedat-incesu?id=09e12175-eccc-436a-ab17-74752f0b933e" class="" rel="tag">Sedat İncesu</a> Galatasaray'a geri döndü!

    Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinden önceki gün sitem dolu açıklamalarla istifa eden , kararından vazgeçti.

    Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinden önceki gün sitem dolu açıklamalarla istifa eden , kararından vazgeçti. İncesu, dün Başkan ve yöneticiler Yusuf Günay ile Mahmut Recevik'le bir araya geldi ve buzlar eridi.

    'SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ'
    , G.Saray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde sorunları çözdüklerini söyledi. İncesu, "Biz her zaman "kol kırılır, yen içinde kalır" deriz. Gerçekten de G.Saray'ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde, Başkanımız konunun derhal çözümlenmesi gerektiğini söyledi" diye konuştu.

    1. 24.11.2018
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