Rodrigues’e 15 milyon – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’e 15 milyon

    Rodrigues’e 15 milyon
    G.Saray'da 'in talipleri artıyor. İtalyan basınının iddiasına göre 'ın çalıştırdığı 'den , 27 yaşındaki yıldız için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Rodrigues'in Palace'ın listesinde 1. sırada olduğu öne sürüldü.
    1. 24.11.2018
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