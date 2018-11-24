Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Konyaspor maçında çalınan penaltı ile alakalı flaş yorumlarda bulundu.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının son dakikalarında çalınan tartışmalı penaltı kararı ile alaklı flaş yorumlarda bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in tartışmalı penaltı kararı ile alaklı yorumları;
"Fatih Terim, Fernando'nun nefessiz kalacağını düşünmeliydi. Selçuk İnan'ı erken çıkardı. Maçı mükemmel götüren Hüseyin Göçek penaltıyı verdi. VAR'a giderdim ve iptal ederdim. Penaltıyla alakası falan yok."
- 24.11.2018 01:55
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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