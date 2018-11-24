Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'den flaş penaltı yorumu!

    <a href="/index/ridvan-dilmen?id=9c5dee8e-10d2-42f3-8c8f-c2e8a5958c3e" class="" rel="tag">Rıdvan Dilmen</a>'den flaş penaltı yorumu!

    Ünlü spor yorumcusu , - maçında çalınan penaltı ile alakalı flaş yorumlarda bulundu.

    Ünlü spor yorumcusu , 'in 13.haftasında oynanan - Atiker maçının son dakikalarında çalınan tartışmalı penaltı kararı ile alaklı flaş yorumlarda bulundu.

    İşte 'in tartışmalı penaltı kararı ile alaklı yorumları;

    "Fatih Terim, Fernando'nun nefessiz kalacağını düşünmeliydi. Selçuk İnan'ı erken çıkardı. Maçı mükemmel götüren Hüseyin Göçek penaltıyı verdi. VAR'a giderdim ve iptal ederdim. Penaltıyla alakası falan yok."

    1. 24.11.2018 01:55
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