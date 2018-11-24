Olağanüstü toplantı – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Olağanüstü toplantı

    Olağanüstü toplantı

    G.Saray Yönetimi, maç sonrası bugün toplanma kararı aldı

    karşılaşmasının son anlarında yaşananlarda sonra Galatasaray Yönetim Kurulu, önemli bir karar alarak olağanüstü toplantıya gidiyor. Toplantısı sonrası başkan , bir konuşma yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 24 Kasım Cumartesi (bugün) olağaüstü toplanacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplancaktır. Toplantının ardından başkanımız Mustafa Cengiz, GSTV'den canlı yayınla açıklama yapacaktır"ifadelerine yer verildi.

    1. 24.11.2018
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