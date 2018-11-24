Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Maç sonucu | 1-1 Konyaspor | ÖZET

    Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET

    Spor Toto 'in 13.haftasında , ile 1-1 berabere kaldı.

    , Spor Toto 'in 13. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, Galatasaray 69. dakikada Uğur Demirok'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

    Atiker Konyaspor 90. dakikada Nejc Skubic'in penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi ve müsabaka bu sonuçla bitti.

    Galatasaray ligde puanını 24'e çıkarırken, Atiker Konyaspor ise puanını 18 yaptı.

    SON 5 MAÇTA 9 PUAN KAYBETTİ

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçının sadece birini kazandı.

    Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda sadece Kayserispor'u yenerken, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur 'a mağlup oldu.

    Son 5 karşılaşmasında 6 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 9 puan yitirdi.

    Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

    maçı burada izledi!

    SERDAR AZİZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Galatasaraylı futbolcu , 87. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

    Bu dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahasına giren Skubic, Serdar Aziz ile girdiği mücadele sonrası yerde kalırken, hakem penaltı noktasını işaret etti.

    Karara tepki gösteren Serdar Aziz, topu hakem Hüseyin Göçek'e attı. Göçek, bunun üzerine sarı-kırmızılı futbolcuya doğrudan gösterdi.

    Serdar Aziz, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

    Bu arada penaltı kararında hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasıyla yaptığı görüşmenin ardından atışı kullandırdı.

    HAKEME TEPKİ

    Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.

    Atiker Konyaspor lehine verilen penaltı kararının doğru olmadığını savunan sarı-kırmızılı taraftarlar, Göçek lehine küfürlü tezahürat yaptı.

    Taraftarlar, aleyhine de tezahüratta bulundu.

    FERNANDO SAKATLANDI

    Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Reges, müsabakanın 80. dakikasında sakatlık geçirdi.

    Yaşadığı sakatlık sonrası ilk tedavisi saha içinde yapılan Fernando, maça devam edemedi. Fernando'nun yerine genç futbolcu Celil Yüksel, oyuna dahil oldu.

    EVİNDE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 26 MAÇA ÇIKARDI

    Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

    Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

    Galatasaray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, dördünden beraberlikle ayrıldı.

    KONYASPOR YİNE KAZANAMADI

    Atiker Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray ile üste üste oynadığı 24. maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

    Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konya ekibi, daha sonra rakibiyle yaptığı 24 müsabakanın 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

    Atiker Konyaspor, Galatasaray ile 'da oynadığı hiçbir lig maçını kazanamadı.

    Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3'ü berabere bitti.

    1. 24.11.2018 01:48
    2. Güncelleme: 24.11.2018 08:03
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