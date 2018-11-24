Konyaspor'un yeni hocası Aykut Kocaman, takımının ligin 12. haftasında Ankaragücü ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Rıza Çalımbay'ın yerine göreve gelen Kocaman, orta sahada Volkan'nn yerine Jonsson'u, kanatta Fofana'nın yerine Ömer Ali'yi, hücum hattında ise Yatabare'nin yerine Traore'yi sahaya sürdü.