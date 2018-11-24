Konyaspor'da Aykut Kocaman’dan 3 değişiklik
Konyaspor'un yeni hocası Aykut Kocaman, takımının ligin 12. haftasında Ankaragücü ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Konyaspor'un yeni hocası Aykut Kocaman, takımının ligin 12. haftasında Ankaragücü ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Rıza Çalımbay'ın yerine göreve gelen Kocaman, orta sahada Volkan'nn yerine Jonsson'u, kanatta Fofana'nın yerine Ömer Ali'yi, hücum hattında ise Yatabare'nin yerine Traore'yi sahaya sürdü.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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