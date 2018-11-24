Konyaspor'da Aykut Kocaman’dan 3 değişiklik – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'da ’dan 3 değişiklik

    Konyaspor'da Aykut Kocaman’dan 3 değişiklik

    'un yeni hocası , takımının ligin 12. haftasında Ankaragücü ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

    'un yeni hocası , takımının ligin 12. haftasında Ankaragücü ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. 'ın yerine göreve gelen Kocaman, orta sahada Volkan'nn yerine Jonsson'u, kanatta Fofana'nın yerine Ömer Ali'yi, hücum hattında ise Yatabare'nin yerine Traore'yi sahaya sürdü.

    1. 24.11.2018
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