Galatasaray'da Ümit Davala ve Levent Şahin toplantıya katılmadı
Fatih Terim'in cezası nedeniyle yokluğunda kulübede yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin görev yaptı.
Fatih Terim'in cezası nedeniyle yokluğunda kulübede yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin görev yaptı. Karşılaşma sonrası tribünde oturan Fatih Terim ve Hasan Şaş stadı terkederken, Galatasaray cephesinden basın toplantısına katılması beklenen Ümit Davala ve Levent Şahin'de gazetecilerin karşısına çıkmadan stattan ayrıldılar.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
Galatasaray'da Ümit Davala ve Levent Şahin toplantıya katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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