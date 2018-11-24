Galatasaray'da Ümit Davala ve Levent Şahin toplantıya katılmadı – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'da ve toplantıya katılmadı

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/umit-davala?id=eb0240e6-f60b-45f6-bfd2-8c150eda65c9" class="" rel="tag">Ümit Davala</a> ve <a href="/index/levent-sahin?id=aaad2ce0-cce2-427c-879b-57cc0934042d" class="" rel="tag">Levent Şahin</a> toplantıya katılmadı

    'in cezası nedeniyle yokluğunda kulübede yardımcıları ve görev yaptı.

    'in cezası nedeniyle yokluğunda kulübede yardımcıları ve görev yaptı. Karşılaşma sonrası tribünde oturan ve stadı terkederken, cephesinden basın toplantısına katılması beklenen ve 'de gazetecilerin karşısına çıkmadan stattan ayrıldılar.

    1. 24.11.2018
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