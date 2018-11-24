Galatasaray'da Serdar Aziz Beşiktaş maçında yok! – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da maçında yok!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçında yok!

    Kırmızı kartla cezalandırılan Serdar, derbisinde forma giyemeyecek ’la berabere kalarak 2 puan yitiren ’da cezalı sayısı 4’e çıktı

    'da, beraberliği sarı-kırmızılılara taktiksel anlamda da büyük darbe vurdu. Yeşil-beyazlıları mağlup ederek lider 'e bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen 'ın bu hesabı tutmazken, 'in kırmızı kartla oyun dışı kalması da tüm hesapları alt üst etti. Daha önce F.Bahçe derbisi sonrasında ceza alan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'e şimdi de eklendi. Serdar, haftaya derbisinde forma giyemeyecek.

    FERNANDO DA SAKATLANDI
    Bu arada sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, ve 'nın da sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncunun da derbide forma giyme ihtimalleri yok. Öte yandan G.Saray'da bir süredir sakatlığından dolayı forma şansı bulamayan ve tedavi sürecini atlattıktan sonra mücadelesiyle birlikte yeniden ilk 11'e dönen Reges de karşılaşmanın 80'inci dakikasında kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

    TARTIŞMA YARATTI
    Serdar Aziz'in bu pozisyonu için çalınan penaltı kararı sarı-kırmızılı camiada büyük tartışma yarattı. Futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar karara isyan ettiler.

    1. 24.11.2018
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