Galatasaray'da Serdar Aziz Beşiktaş maçında yok!
Kırmızı kartla cezalandırılan Serdar, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek Konyaspor’la berabere kalarak 2 puan yitiren Aslan’da cezalı sayısı 4’e çıktı
Galatasaray'da, Konyaspor beraberliği sarı-kırmızılılara taktiksel anlamda da büyük darbe vurdu. Yeşil-beyazlıları mağlup ederek lider Başakşehir'e bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Aslan'ın bu hesabı tutmazken, Serdar Aziz'in kırmızı kartla oyun dışı kalması da tüm hesapları alt üst etti. Daha önce F.Bahçe derbisi sonrasında ceza alan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'e şimdi de Serdar Aziz eklendi. Serdar, haftaya Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
FERNANDO DA SAKATLANDI
Bu arada sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda'nın da sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncunun da derbide forma giyme ihtimalleri yok. Öte yandan G.Saray'da bir süredir sakatlığından dolayı forma şansı bulamayan ve tedavi sürecini atlattıktan sonra Konyaspor mücadelesiyle birlikte yeniden ilk 11'e dönen Fernando Reges de karşılaşmanın 80'inci dakikasında kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.
TARTIŞMA YARATTI
Serdar Aziz'in bu pozisyonu için çalınan penaltı kararı sarı-kırmızılı camiada büyük tartışma yarattı. Futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar karara isyan ettiler.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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