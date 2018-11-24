Galatasaray'da, Konyaspor beraberliği sarı-kırmızılılara taktiksel anlamda da büyük darbe vurdu. Yeşil-beyazlıları mağlup ederek lider Başakşehir'e bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Aslan'ın bu hesabı tutmazken, Serdar Aziz'in kırmızı kartla oyun dışı kalması da tüm hesapları alt üst etti. Daha önce F.Bahçe derbisi sonrasında ceza alan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'e şimdi de Serdar Aziz eklendi. Serdar, haftaya Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



FERNANDO DA SAKATLANDI

Bu arada sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda'nın da sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncunun da derbide forma giyme ihtimalleri yok. Öte yandan G.Saray'da bir süredir sakatlığından dolayı forma şansı bulamayan ve tedavi sürecini atlattıktan sonra Konyaspor mücadelesiyle birlikte yeniden ilk 11'e dönen Fernando Reges de karşılaşmanın 80'inci dakikasında kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.



TARTIŞMA YARATTI

Serdar Aziz'in bu pozisyonu için çalınan penaltı kararı sarı-kırmızılı camiada büyük tartışma yarattı. Futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar karara isyan ettiler.



