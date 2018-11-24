Galatasaray'da Nagatomo 1 ay sonra kadroda! – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'da Nagatomo 1 ay sonra kadroda!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Nagatomo 1 ay sonra kadroda!

    'da tedavisi tamamlanan Japon futbolcu , maçı kadrosuna alındı.

    'da tedavisi tamamlanan Japon futbolcu , maçı kadrosuna alındı. 'da oynanan maçında aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konulan Nagatomo, 4 resmi maçın ardından yeniden takıma dahil oldu.

    1. 24.11.2018
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