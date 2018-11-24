Galatasaray'da Nagatomo 1 ay sonra kadroda!
Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Konya maçı kadrosuna alındı.
Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Konya maçı kadrosuna alındı. İstanbul'da oynanan Schalke maçında aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konulan Nagatomo, 4 resmi maçın ardından yeniden takıma dahil oldu.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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