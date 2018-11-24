Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Konya maçı kadrosuna alındı. İstanbul'da oynanan Schalke maçında aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konulan Nagatomo, 4 resmi maçın ardından yeniden takıma dahil oldu.