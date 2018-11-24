Galatasaray Yöneticisi Abdurrahim Albayrak: "İçimiz yanıyor" – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yöneticisi : "İçimiz yanıyor"

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Yöneticisi <a href="/index/abdurrahim-albayrak?id=a53106bb-286b-4ab5-b65d-826cd41daad0" class="" rel="tag">Abdurrahim Albayrak</a>: "İçimiz yanıyor"

    ’in müdahalesinin penaltıyla alakası olmadığını belirten sarı-kırmızılı yönetici, “VAR niye var! Hakemin, VAR ile ne konuştuğunun açıklamasını bekliyoruz” dedi.

    maçı sonrasında İkinci Başkanı , hakem 'i ve VAR odasını hedef aldı. Maçın 87. dakikasında 'in Skubic'e yaptığı müdahaleye tepki gösteren Albayrak, "30 milyon Galatasaraylının bugün içi yanıyor. hem bir derbi öncesi kırmızı kart görerek hem de penaltıyla alakası olmayan bir pozisyonla cezalandırıldık. Herhalde 30 milyon Galatasaraylıyı test ediyorlar" diye konuştu.

    İSTEMİYORLAR MI!
    Göçek'in pozisyonun tekrarını izlememesini eleştiren sözlerini şöyle sürdürdü: VAR'ın ne işe yaradığını merak ediyorum. VAR ile hocanın ne konuştuğunu bilmek istiyoruz. Böyle bir pozisyonda VAR'a bakılmayacak da, hangi pozisyonda bakılacak? Bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler." Sarı-kırmızılı yönetici ayrıca "Açtığınız beyaz sayfa ortada kaldı. İçimiz yanıyor" ifadesini kullandı.

    MİLLİ KAYIP
    Galatasaray, bu sezon milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından bir kez daha puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, maçının ardından ile de berabere kaldı. Cimbom sadece milli aranın ardından 'yı yenebildi.

    DERDİYOK İLK 11'DE
    Terim, maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Cezasından dolayı kulübede yer alamayan deneyimli hoca, Sinan'ın yerine sakatlıktan dönen 'u, orta sahada ise yerine 'ya görev verdi.

    1. 24.11.2018
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