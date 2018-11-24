Konyaspor maçı sonrasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hakem Hüseyin Göçek'i ve VAR odasını hedef aldı. Maçın 87. dakikasında Serdar Aziz'in Skubic'e yaptığı müdahaleye tepki gösteren Albayrak, "30 milyon Galatasaraylının bugün içi yanıyor. Galatasaray hem bir derbi öncesi kırmızı kart görerek hem de penaltıyla alakası olmayan bir pozisyonla cezalandırıldık. Herhalde 30 milyon Galatasaraylıyı test ediyorlar" diye konuştu.



İSTEMİYORLAR MI!

Göçek'in pozisyonun tekrarını izlememesini eleştiren Abdurrahim Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: VAR'ın ne işe yaradığını merak ediyorum. VAR ile hocanın ne konuştuğunu bilmek istiyoruz. Böyle bir pozisyonda VAR'a bakılmayacak da, hangi pozisyonda bakılacak? Bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler." Sarı-kırmızılı yönetici ayrıca "Açtığınız beyaz sayfa ortada kaldı. İçimiz yanıyor" ifadesini kullandı.



MİLLİ KAYIP

Galatasaray, bu sezon milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından bir kez daha puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor maçının ardından Konya ile de berabere kaldı. Cimbom sadece milli aranın ardından Kasımpaşa'yı yenebildi.



DERDİYOK İLK 11'DE

Terim, Kayseri maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Cezasından dolayı kulübede yer alamayan deneyimli hoca, Sinan'ın yerine sakatlıktan dönen Eren Derdiyok'u, orta sahada ise Belhanda yerine Fernando'ya görev verdi.