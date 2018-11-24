Galatasaray, Konyaspor karşısında galibiyeti çalına penaltıyla son dakikada kaçırdı, sarı-kırmızılı tribünler bu duruma isyan etti. G.Saray taraftarı, kritik Konyaspor maçında takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın Cuma günü iş çıkışı saatine denk gelmesine rağmen 31 bin 313 biletli taraftar tribünlere koştu. Cimbomlular, 90. dakikada hakem Hüseyin Göçek'in Serdar Aziz'in, Skubic'e yaptığı müdahale sonrasında çaldığı penaltı düdüğüyle buz kesti. Gerilen atmosferde bu duruma isyan eden tribünleri dolduran taraftarlar, olaylı F.Bahçe derbisinden sonra üst üste gelen bu olumsuz durumla adeta çileden çıktı. Tribünler, yoğun bir şekilde tezahüratlarla penaltı kararını protesto ederken, TFF'ye de büyük tepki gösterdi. Olaylı F.Bahçe derbisinde de ceza alan tribünlerin, bu sefer daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalması işten bile değil.