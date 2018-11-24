Galatasaray tribünleri isyan etti!
Galatasaray, Konyaspor karşısında galibiyeti çalına penaltıyla son dakikada kaçırdı, sarı-kırmızılı tribünler bu duruma isyan etti.
Galatasaray, Konyaspor karşısında galibiyeti çalına penaltıyla son dakikada kaçırdı, sarı-kırmızılı tribünler bu duruma isyan etti. G.Saray taraftarı, kritik Konyaspor maçında takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın Cuma günü iş çıkışı saatine denk gelmesine rağmen 31 bin 313 biletli taraftar tribünlere koştu. Cimbomlular, 90. dakikada hakem Hüseyin Göçek'in Serdar Aziz'in, Skubic'e yaptığı müdahale sonrasında çaldığı penaltı düdüğüyle buz kesti. Gerilen atmosferde bu duruma isyan eden tribünleri dolduran taraftarlar, olaylı F.Bahçe derbisinden sonra üst üste gelen bu olumsuz durumla adeta çileden çıktı. Tribünler, yoğun bir şekilde tezahüratlarla penaltı kararını protesto ederken, TFF'ye de büyük tepki gösterdi. Olaylı F.Bahçe derbisinde de ceza alan tribünlerin, bu sefer daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalması işten bile değil.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
Galatasaray tribünleri isyan etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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