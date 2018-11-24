Galatasaray tribünleri isyan etti! – Fotomaç – 24 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    tribünleri isyan etti!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> tribünleri isyan etti!

    , karşısında galibiyeti çalına penaltıyla son dakikada kaçırdı, sarı-kırmızılı tribünler bu duruma isyan etti.

    , karşısında galibiyeti çalına penaltıyla son dakikada kaçırdı, sarı-kırmızılı tribünler bu duruma isyan etti. G.Saray taraftarı, kritik maçında takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın Cuma günü iş çıkışı saatine denk gelmesine rağmen 31 bin 313 biletli taraftar tribünlere koştu. Cimbomlular, 90. dakikada hakem 'in 'in, Skubic'e yaptığı müdahale sonrasında çaldığı penaltı düdüğüyle buz kesti. Gerilen atmosferde bu duruma isyan eden tribünleri dolduran taraftarlar, olaylı F.Bahçe derbisinden sonra üst üste gelen bu olumsuz durumla adeta çileden çıktı. Tribünler, yoğun bir şekilde tezahüratlarla penaltı kararını protesto ederken, 'ye de büyük tepki gösterdi. Olaylı F.Bahçe derbisinde de ceza alan tribünlerin, bu sefer daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalması işten bile değil.

    1. 24.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    tribünleri isyan etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN