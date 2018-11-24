Galatasaray - Konyaspor maçında atlı Polisler görev yaptı
Maçta bir ilk yaşandı.
Maçta bir ilk yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Atlı Polis Birlikleri, ilk kez bir resmi maçta görev aldı. Stat çevrelerinde, toplumsal olaylarda ve araç girişinin yasak olduğu turistik alanlarda hizmet verecek olan atlı birlikler, stadın çevresinde yer aldılar.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
Galatasaray - Konyaspor maçında atlı Polisler görev yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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