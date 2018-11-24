Galatasaray - Konyaspor maçında atlı Polisler görev yaptı

Maçta bir ilk yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Atlı Polis Birlikleri, ilk kez bir resmi maçta görev aldı. Stat çevrelerinde, toplumsal olaylarda ve araç girişinin yasak olduğu turistik alanlarda hizmet verecek olan atlı birlikler, stadın çevresinde yer aldılar.