Galatasaray - Konyaspor maçında atlı Polisler görev yaptı – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Galatasaray - Konyaspor maçında atlı Polisler görev yaptı

    Galatasaray - Konyaspor maçında atlı Polisler görev yaptı

    bir ilk yaşandı.

    bir ilk yaşandı. Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Birlikleri, ilk kez bir resmi maçta görev aldı. Stat çevrelerinde, toplumsal olaylarda ve araç girişinin yasak olduğu turistik alanlarda hizmet verecek olan atlı birlikler, stadın çevresinde yer aldılar.

    1. 24.11.2018
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