Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında 28 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya konuk olacağı maça çevirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise dinamik ısınmayla başlanan idmanda, dar alan oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.
Öte yandan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İstinye Üniversitesi'nden bir grup akademisyenin idmanı takip ettiği aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim ile oyuncuların, antrenman öncesi akademisyenlere çiçek ve forma hediye ettiği ifade edildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 24.11.2018 14:30
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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