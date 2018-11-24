Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi

    'in 13. haftasında dün ile 1-1 berabere kalan , gözünü Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında 28 Kasım Çarşamba günü 'ya konuk olacağı maça çevirdi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer futbolcuların ise dinamik ısınmayla başlanan idmanda, dar alan oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.

    Öte yandan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İstinye Üniversitesi'nden bir grup akademisyenin idmanı takip ettiği aktarıldı. ile oyuncuların, antrenman öncesi akademisyenlere çiçek ve forma hediye ettiği ifade edildi.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 24.11.2018 14:30
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