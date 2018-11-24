Fernando Muslera 300. maçına çıktı!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdaki 300. maçına çıktı. Uruguaylı kaleci, 8. sezonunu geçirdiği G.Saray'da 245 Süper Lig, 31 Şampiyonlar Ligi, 13 Türkiye Kupası, 6 TFF Süper Kupa ve 4 Avrupa Ligi maçında oynadı.



BANDAJLA OYNAYABİLDİ

Kayseri karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle kafasına 10 dikiş atılan Muslera, Konya maçına bandajla çıktı. Tecrübeli kaleci ilk yarıda Jahovic'in net bir pozisyonunda gole izin vermezken, başarılı kurtarışlar da yaptı.