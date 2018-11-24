Fernando Muslera 300. maçına çıktı!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdaki 300. maçına çıktı.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdaki 300. maçına çıktı. Uruguaylı kaleci, 8. sezonunu geçirdiği G.Saray'da 245 Süper Lig, 31 Şampiyonlar Ligi, 13 Türkiye Kupası, 6 TFF Süper Kupa ve 4 Avrupa Ligi maçında oynadı.
BANDAJLA OYNAYABİLDİ
Kayseri karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle kafasına 10 dikiş atılan Muslera, Konya maçına bandajla çıktı. Tecrübeli kaleci ilk yarıda Jahovic'in net bir pozisyonunda gole izin vermezken, başarılı kurtarışlar da yaptı.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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