Fernando Muslera 300. maçına çıktı! – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    300. maçına çıktı!

    Fernando Muslera 300. maçına çıktı!

    'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdaki 300. maçına çıktı.

    'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdaki 300. maçına çıktı. Uruguaylı kaleci, 8. sezonunu geçirdiği G.Saray'da 245 , 31 Şampiyonlar Ligi, 13 , 6 ve 4 Avrupa Ligi maçında oynadı.

    BANDAJLA OYNAYABİLDİ
    karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle kafasına 10 dikiş atılan Muslera, Konya maçına bandajla çıktı. Tecrübeli kaleci ilk yarıda Jahovic'in net bir pozisyonunda gole izin vermezken, başarılı kurtarışlar da yaptı.

    1. 24.11.2018
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