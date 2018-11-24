Fatih Terim telefonla bağlantı kurdu!

Cezası nedeniyle Fatih Terim bir maçta daha Galatasaray'ın başında yer almazken deneyimli çalıştırıcı karşılaşmayı özel bir locadan izledi. Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yine yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu. Taraftarların yakın ilgi gösterdiği Terim, boynuna astığı kulaklığı ile dikkat çekti. Başarılı hoca, isteklerini mesajla Galatasaray yedek kulübesine iletirken idari menajer Şükrü Hanedar bu talepleri Davala ve Şahin'e aktardı. Terim ve yardımcı hocalar arasındaki koordinasyonu sağladı.