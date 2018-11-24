Fatih Terim telefonla bağlantı kurdu!
Maçı locadan izleyen tecrübeli hoca, talimatlarını cep telefonu aracılığıyla yedek kulübesine gönderdi.
Cezası nedeniyle Fatih Terim bir maçta daha Galatasaray'ın başında yer almazken deneyimli çalıştırıcı karşılaşmayı özel bir locadan izledi. Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yine yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu. Taraftarların yakın ilgi gösterdiği Terim, boynuna astığı kulaklığı ile dikkat çekti. Başarılı hoca, isteklerini mesajla Galatasaray yedek kulübesine iletirken idari menajer Şükrü Hanedar bu talepleri Davala ve Şahin'e aktardı. Terim ve yardımcı hocalar arasındaki koordinasyonu sağladı.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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