Fatih Terim telefonla bağlantı kurdu! – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    telefonla bağlantı kurdu!

    Fatih Terim telefonla bağlantı kurdu!

    Maçı locadan izleyen tecrübeli hoca, talimatlarını cep telefonu aracılığıyla yedek kulübesine gönderdi.

    Cezası nedeniyle bir daha 'ın başında yer almazken deneyimli çalıştırıcı karşılaşmayı özel bir locadan izledi. Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yine yardımcı antrenörler ve Levent Şahin bulundu. Taraftarların yakın ilgi gösterdiği Terim, boynuna astığı kulaklığı ile dikkat çekti. Başarılı hoca, isteklerini mesajla Galatasaray yedek kulübesine iletirken idari menajer Şükrü Hanedar bu talepleri Davala ve Şahin'e aktardı. Terim ve yardımcı hocalar arasındaki koordinasyonu sağladı.

    1. 24.11.2018
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