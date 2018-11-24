Fatih Terim, Robert De Niro’yu seçti – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Fatih Terim, De ’yu seçti

    Fatih Terim, <a href="/index/robert?id=b8aa6cc1-c9ab-4fa1-b537-44ee38d80c92" class="" rel="tag">Robert</a> De <a href="/index/niro?id=512117ea-b342-47fe-b859-0cf2096ba96a" class="" rel="tag">Niro</a>’yu seçti

    Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, organizasyonda mücadele eden 4 teknik direktöre "Hollywood filminde karakterinizi kim oynayabilir?" diye soruldu.

    Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, organizasyonda mücadele eden 4 teknik direktöre "Hollywood filminde karakterinizi kim oynayabilir?" diye soruldu. Kendisini De 'nun canlandırmasını isteyen Terim'in yanıtı, videonun üzerinde "gülen yüz" ifadesiyle başa çekildi.

    1. 24.11.2018
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