Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, organizasyonda mücadele eden 4 teknik direktöre "Hollywood filminde karakterinizi kim oynayabilir?" diye soruldu. Kendisini Robert De Niro'nun canlandırmasını isteyen Terim'in yanıtı, videonun üzerinde "gülen yüz" ifadesiyle başa çekildi.