Galatasaray için oyuncu izleyen Johan Elmander, Alaves'te oynayan Guidetti için İsveç basınına konuştu. Elmander, "Kulübe önerdiğim isimleri size açıklayamam. Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam" dedi.