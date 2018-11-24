Elmander'den Guidetti’ye tam not – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Elmander'den ’ye tam not

    Elmander'den Guidetti’ye tam not

    için oyuncu izleyen , Alaves'te oynayan için basınına konuştu.

    için oyuncu izleyen , Alaves'te oynayan için basınına konuştu. Elmander, "Kulübe önerdiğim isimleri size açıklayamam. Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam" dedi.

    1. 24.11.2018
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