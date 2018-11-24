Elmander'den Guidetti’ye tam not
Galatasaray için oyuncu izleyen Johan Elmander, Alaves'te oynayan Guidetti için İsveç basınına konuştu.
Galatasaray için oyuncu izleyen Johan Elmander, Alaves'te oynayan Guidetti için İsveç basınına konuştu. Elmander, "Kulübe önerdiğim isimleri size açıklayamam. Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam" dedi.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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