Black Friday

Fatih Terim, Rodrigues, Ndiaye ve Donk'un cezası nedeniyle Konya karşısına sıkıntılı çıkan G.Saray'ın korktuğu başına geldi. Cimbom hücumda etkili olamadığı maçta Aykut Kocaman'ın takımıyla 1-1 berabere kaldı. 69'da Uğur Demirok'ın sırtına çarpan top ağlarla buluşunca G.Saray 1-0 öne geçti. 90'da Serdar Aziz-Skubic mücadelesinde Konyalı futbolcu yerde kaldı. Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterirken Serdar'a da kırmızı kart çıkardı. G.Saraylılar bu karara büyük tepki gösterse de VAR ile konuşan Göçek kararını değiştirmedi. Atışı kullanan Skubic skoru 1-1 olarak belirledi.