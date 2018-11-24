Black Friday – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Black Friday

    Galatasaray evinde ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Uğur’un kendi kalesine attığı golle öne geçen Cimbom 90’da penaltıdan yediği golle kahroldu.

    , Rodrigues, Ndiaye ve Donk'un cezası nedeniyle karşısına sıkıntılı çıkan G.Saray'ın korktuğu başına geldi. Cimbom hücumda etkili olamadığı maçta 'ın takımıyla 1-1 berabere kaldı. 69'da Uğur Demirok'ın sırtına çarpan top ağlarla buluşunca G.Saray 1-0 öne geçti. 90'da Serdar Aziz-Skubic mücadelesinde Konyalı futbolcu yerde kaldı. penaltı noktasını gösterirken Serdar'a da kırmızı kart çıkardı. G.Saraylılar bu karara büyük tepki gösterse de VAR ile konuşan Göçek kararını değiştirmedi. Atışı kullanan Skubic skoru 1-1 olarak belirledi.

    1. 24.11.2018
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