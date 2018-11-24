Black Friday

Galatasaray evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Uğur’un kendi kalesine attığı golle öne geçen Cimbom 90’da penaltıdan yediği golle kahroldu.
Fatih Terim, Rodrigues, Ndiaye ve Donk'un cezası nedeniyle Konya karşısına sıkıntılı çıkan G.Saray'ın korktuğu başına geldi. Cimbom hücumda etkili olamadığı maçta Aykut Kocaman'ın takımıyla 1-1 berabere kaldı. 69'da Uğur Demirok'ın sırtına çarpan top ağlarla buluşunca G.Saray 1-0 öne geçti. 90'da Serdar Aziz-Skubic mücadelesinde Konyalı futbolcu yerde kaldı. Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterirken Serdar'a da kırmızı kart çıkardı. G.Saraylılar bu karara büyük tepki gösterse de VAR ile konuşan Göçek kararını değiştirmedi. Atışı kullanan Skubic skoru 1-1 olarak belirledi.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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