Aykut Kocaman: "Galatasaray deplasmanında 1 puan kötü değil" – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    : " deplasmanında 1 puan kötü değil"

    Aykut Kocaman: "Galatasaray deplasmanında 1 puan kötü değil"

    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü , G.Saray gibi zor bir deplasmandan 1 puan almanın kötü sonuç olmadığını söyledi.

    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü , G.Saray gibi zor bir deplasmandan 1 puan almanın kötü sonuç olmadığını söyledi. Kocaman, "Karşımızda güçlü ve evinde baskılı oynayan bir takım vardı. İlk yarıda oyun daha dengeliydi. İkinci yarı yediğimiz gol ise büyük bir şanssızlıktı. Net fırsatlar kaçırdık, bir topumuz direkten döndü. Geriye düştüğümüz maçtan 1 puan almak da kötünün iyisi" ifadelerini kullandı.

    1. 24.11.2018
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