Aykut Kocaman: "Galatasaray deplasmanında 1 puan kötü değil"
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, G.Saray gibi zor bir deplasmandan 1 puan almanın kötü sonuç olmadığını söyledi.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, G.Saray gibi zor bir deplasmandan 1 puan almanın kötü sonuç olmadığını söyledi. Kocaman, "Karşımızda güçlü ve evinde baskılı oynayan bir takım vardı. İlk yarıda oyun daha dengeliydi. İkinci yarı yediğimiz gol ise büyük bir şanssızlıktı. Net fırsatlar kaçırdık, bir topumuz direkten döndü. Geriye düştüğümüz maçtan 1 puan almak da kötünün iyisi" ifadelerini kullandı.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
Aykut Kocaman: "Galatasaray deplasmanında 1 puan kötü değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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