Sedat İncesu istifasını geri çekti !..

Sedat İncesu, dün akşam yaptığı açıklamada, "Hayatımda çok şey gördüm de mobingin böylesini görmedim. Benimle alakalı durumların haricinde takımla ilgili olan durumları ise 3 Aralık'ta yapacağım basın toplantısında açıklayacağım. Bu takım üzerinden nasıl ekonomik istismar yapıldı, hepsini çıkaracağım ortaya. Beni korkutup tehdit ediyorlar" diyerek istifa ettiğini bildirmişti.



Sosyal medya hesabı Twitter'dan da yaptığı paylaşımla, "Bitti" ifadesini kullanan Sedat İncesu, bugün ise bu kararından vazgeçti.



BAŞKAN İLE TOPLANTIDA UZLAŞTILAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sedat İncesu, bugün Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Yusuf Günay ile Mahmut Recevik'le toplantıda bir araya geldi.



Toplantı sonrası GS TV'ye açıklamalarda bulunan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, şu ifadeleri kullandı;

"Dün gerçekten bir kırılma yaşandı. 40 senedir spor adamıyım, yaklaşık 13 senedir Galatasaray'da başarılarla, fedakarlıklarla ve gururla çalışıyorum. Bilinmeli ki ben de her şeyden önce bir insanım ve hatalar yapabilirim. Fakat ne olursa olsun öğrenmenin yaşı yok. Hatalarımızdan da ders çıkarmamız gerekiyor. Öncelikle kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için özür diliyorum. Gerçekten olay çok büyüdü. Tutkuyla işini yapan, yarışmacı, her anını Galatasaray ve şampiyonluklar için geçiren insanlardan biriyim. Beni iyi tanıyorsunuz. Dün gerçekten bir kırılma yaşandı fakat konu başka yerlere çekildi. Ben hemen bir açıklama yaptım. Şu kesinlikle bilinmeli ki sosyal medyadan yaptığım açıklamadaki gibi bu yaşananlarda ne yönetimimizin ne de başkanımızın hiçbir suçu ve dahli yoktu. Ben bu yanlış anlaşılmayı hemen düzeltmeye çalıştım ama maalesef suçları olmamasına rağmen yönetimimiz tepki aldı. Ben bu olayın benden dolayı yaşanmasından ötürü gerçekten özür dilerim. Durumu ben kendilerine de açıkladım. Bugün ne karar alınırsa alınsın, yolumuza beraber devam etsek de etmesek de kimin gerçekten Galatasaraylı olduğu Galatasaray'dan ayrıldığı zaman belli olur. Bugün farklı bir karar da alınsaydı ben yine bu doğruların sonuna kadar arkasında duracaktım.



Dünden sonra bugün ne oldu? Biz her zaman "kol kırılır, yen içinde kalır" deriz. Bugün yöneticilerimiz sevgili Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Başkanımız Mustafa Cengiz beni toplantıya çağırdılar. Her şeyi uzun uzun bütün açıklığıyla konuştuk. Onlar da çok olumlu yaklaştılar. Galatasaray'ın büyüklüğüne, affediciliğine ve kültürüne yakışan bir şekilde yaklaştılar. Ben kendi görüşlerimi anlattım. Kendileri de bu konuyu olumlu şekilde sonuçlandırmak için yaklaşımlarda bulundular. Gerçekten de Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde, Başkanımız konunun derhal çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Kendilerinin hiçbir suçu olmamasına rağmen konunun buraya kadar geldiğine çok üzüldüğünü ve artık yola devam kararı almamız gerektiğini iletti. Benim için de durum aynı şekildeydi. Dün zaten beni esas kahreden sevdiğim kulüpten kötü bir şekilde uzaklaşmaktı. Şu anda hepimize yakışan şekilde devam kararı aldık. Ben tekrar Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Son derece açık yüreklilikle bizi dinleyen ve çözümler getiren kulübümüze teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü de buradadır. Biz geçtiğimiz 13 senede çok büyük başarılar elde ettik, kulübümüze çok güzel şeyler kattık. Fakat öyle bir devirde yaşıyoruz ki tek kelimelik bir şey bile çok büyük negatif geri dönüşler yaratıyor. Tüm taraflarımızın, bizi sevenlerin içi rahat olsun. Ben her zaman söylüyorum, Galatasaray asla zarar görmez. Hatta böyle zamanlardan sonra hepimizin daha önce şahit olduğu gibi daha büyük başarılar gelir. Ben tekrar yönetimimize ve kulübümüze teşekkür ediyorum. Hedeflerimize, projelerimize ve sarı kırmızıya aynı şekilde devam ediyoruz."