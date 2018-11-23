Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Konyaspor maçında çalınan penaltı ile alakalı flaş yorumlarda bulundu.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının son dakikalarında çalınan tartışmalı penaltı kararı ile alaklı flaş yorumlarda bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in tartışmalı penaltı kararı ile alaklı yorumları;
"Fatih Terim, Fernando'nun nefessiz kalacağını düşünmeliydi. Selçuk İnan'ı erken çıkardı. Maçı mükemmel götüren Hüseyin Göçek penaltıyı verdi. VAR'a giderdim ve iptal ederdim. Penaltıyla alakası falan yok."
- 23.11.2018 22:44
- Güncelleme: 23.11.2018 23:46
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
yaser antalya yener 4-1
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
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