Muslera 300’e çıkıyor – Fotomaç – 23 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Muslera 300’e çıkıyor

    Muslera 300’e çıkıyor

    8 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten , 3. kez dalya diyecek.

    'ın yaşayan efsanesi , 'a karşı büyük bir aksilik olmazsa ilk 11'de yer alacak ve sarıkırmızılı camiada 300. resmi maçına çıkacak. Türkiye'ye geldiği 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşayan Uruguaylı eldiven bugüne kadar 'de 245, Şampiyonlar Ligi'nde 31, 'nda 13, 'da 6 ve Avrupa Ligi'nde 4 maçta G.Saray'ın kalesini korudu. URUGUAYLI eldiven 'da 4 , 3 ve 4 kazandı. 32 yaşındaki file bekçisi böylece sarı-kırmızılı forma ile en çok şampiyonluk yaşayan oldu.

    'yı; 1 Süper Kupa, 1 Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası ile takip ediyor.

    TAFİ&MONDİ'Yİ SİLDİ GEÇTİ

    Muslera, 2011-12 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev yaptığı 32 maçın 16'sında kalesini gole kapayarak G.Saray'da bunu başaran ilk kaleci oldu. Muslera'dan önce Brezilyalı (1998- 99 ve 1999-2000) ile Kolombiyalı (2004-05) 15'er maçla ilk sıradaydı.

    YABANCILARIN EN KIDEMLİSİ

    Fernando Muslera, G.Saray'da en fazla maça (299) çıkan durumunda bulunuyor. Uruguaylı file bekçisini efsane kalecilerden Zoran Simovic (239) ve (238) takip ediyor. Cevad Prekazi ise (235) 4. sırada yer alıyor.

    GOLÜ BİLE VAR

    2011-12 sezonunun 34. haftasında Manisaspor ile karşılaşan G.Saray, rakibini 4-0 yenmişti. 83. dakikada skor 2-0'ken G.Saray penaltı kazanmış ve topun başına geçen Muslera kariyerindeki ilk golünü bulmuştu.

    1. 23.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera 300’e çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN