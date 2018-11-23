Muslera 300’e çıkıyor
8 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten Fernando Muslera, 3. kez dalya diyecek.
Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, Konyaspor'a karşı büyük bir aksilik olmazsa ilk 11'de yer alacak ve sarıkırmızılı camiada 300. resmi maçına çıkacak. Türkiye'ye geldiği 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşayan Uruguaylı eldiven bugüne kadar Süper Lig'de 245, Şampiyonlar Ligi'nde 31, Türkiye Kupası'nda 13, Süper Kupa'da 6 ve Avrupa Ligi'nde 4 maçta G.Saray'ın kalesini korudu. URUGUAYLI eldiven Galatasaray'da 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kazandı. 32 yaşındaki file bekçisi böylece sarı-kırmızılı forma ile en çok şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu.
Fernando Muslera'yı; 1 UEFA Süper Kupa, 1 UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası ile Gheorghe Hagi takip ediyor.
TAFİ&MONDİ'Yİ SİLDİ GEÇTİ
Muslera, 2011-12 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev yaptığı 32 maçın 16'sında kalesini gole kapayarak G.Saray'da bunu başaran ilk kaleci oldu. Muslera'dan önce Brezilyalı Claudio Taffarel (1998- 99 ve 1999-2000) ile Kolombiyalı Faryd Mondragon (2004-05) 15'er maçla ilk sıradaydı.
YABANCILARIN EN KIDEMLİSİ
Fernando Muslera, G.Saray'da en fazla maça (299) çıkan yabancı oyuncu durumunda bulunuyor. Uruguaylı file bekçisini efsane kalecilerden Zoran Simovic (239) ve Faryd Mondragon (238) takip ediyor. Cevad Prekazi ise (235) 4. sırada yer alıyor.
GOLÜ BİLE VAR
2011-12 sezonunun 34. haftasında Manisaspor ile karşılaşan G.Saray, rakibini 4-0 yenmişti. 83. dakikada skor 2-0'ken G.Saray penaltı kazanmış ve topun başına geçen Muslera kariyerindeki ilk golünü bulmuştu.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
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