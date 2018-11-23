Metin Koç: “Galatasaray’ı istiyorduk, Fenerbahçe çıktı”
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    : “’ı istiyorduk, çıktı”

    <a href="/index/metin-koc?id=ac9f62bb-6a7a-4001-9bad-766166929c43" class="" rel="tag">Metin Koç</a>: “<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’ı istiyorduk, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> çıktı”

    Giresunspor Başkan Yardımcısı , Ziraat 5. Tur kura çekimi öncesinde ’ı istediklerini fakat ’nin çıktığını söyledi.

    Ziraat 5. Eleme Turu'nda Giresunspor, ile eşleşti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından Giresunspor Başkan Yardımcısı , açıklamalarda bulundu.

    'nda ile son 3 senedir eşleştiklerini hatırlatan Koç, "Hayırlısı olsun. İyi olan kazansın. Fenerbahçe'yi bundan önceki yıllardaki gibi şehrimizde ağırlayacağız. şehirlerin, insanların kaynaşması için çok güzel bir aktivite. Şiddetin olmadığı, herkesin çocukları ve eşleriyle maçlara gidebildiği bir temenni ediyorum. İnşallah bizim hedefimiz . Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Geçen sene de çeyrek final vardı. Ama asıl hedefimiz 'e çıkmak" diye konuştu.

    "Galatasaray'ı istiyorduk"
    Kuradan önce eşleşmede 'ı istediğini söyleyen , "Fenerbahçe çıktı. Çünkü 'ı hiç ağırlamamıştık. Onu ağırlamak istiyorduk. Ama Fenerbahçe çıktı. Bizim için fark etmez" şeklinde konuştu.
    1. Lig'de bu sezonun istedikleri gibi gitmediğini belirten Koç, "İnişli, çıkışlı bir sezon geçiriyoruz. İnşallah iyi olacak. Önümüzde çok zaman var. Belli olmaz. İnşallah bu sene Süper Lig diyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 23.11.2018 16:25
    2. Güncelleme: 23.11.2018 17:19
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