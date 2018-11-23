Metin Koç: “Galatasaray’ı istiyorduk, Fenerbahçe çıktı”
Giresunspor Başkan Yardımcısı Metin Koç, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi öncesinde Galatasaray’ı istediklerini fakat Fenerbahçe’nin çıktığını söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Giresunspor, Fenerbahçe ile eşleşti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından Giresunspor Başkan Yardımcısı Metin Koç, açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile son 3 senedir eşleştiklerini hatırlatan Koç, "Hayırlısı olsun. İyi olan kazansın. Fenerbahçe'yi bundan önceki yıllardaki gibi şehrimizde ağırlayacağız. Futbol şehirlerin, insanların kaynaşması için çok güzel bir aktivite. Şiddetin olmadığı, herkesin çocukları ve eşleriyle maçlara gidebildiği bir futbol temenni ediyorum. İnşallah bizim hedefimiz Süper Lig. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Geçen sene de çeyrek final vardı. Ama asıl hedefimiz Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.
"Galatasaray'ı istiyorduk"
Kuradan önce eşleşmede Galatasaray'ı istediğini söyleyen Metin Koç, "Fenerbahçe çıktı. Çünkü Galatasaray'ı hiç ağırlamamıştık. Onu ağırlamak istiyorduk. Ama Fenerbahçe çıktı. Bizim için fark etmez" şeklinde konuştu.
Spor Toto 1. Lig'de bu sezonun istedikleri gibi gitmediğini belirten Koç, "İnişli, çıkışlı bir sezon geçiriyoruz. İnşallah iyi olacak. Önümüzde çok zaman var. Belli olmaz. İnşallah bu sene Süper Lig diyoruz" ifadelerini kullandı.
- 23.11.2018 16:25
- Güncelleme: 23.11.2018 17:19
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
TC BEŞİKTAŞ ANKARADA YENİLMEKTEN KORKTU AMA YİNE YENİLECEKLER
Metin Koç: “Galatasaray’ı istiyorduk, Fenerbahçe çıktı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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