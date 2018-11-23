Manuel Fernandes Galatasaray'a açık kapı bıraktı
Manuel Fernandes, ocak ayında sarı- kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
ZOR GEÇECEK
Gelecek hafta Galatasaray'la yapacakları Şampiyonlar Ligi maçının zor geçeceğine ifade eden Fernandes, "İstediğimiz sonuçları alamadık. Ancak bu kez ilk maçtaki gibi olmaz. Kalan maçların tamamını iyi bitirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- 23.11.2018
-
Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
-
Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
-
Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Manuel Fernandes Galatasaray'a açık kapı bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.