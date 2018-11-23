Manuel Fernandes Galatasaray'a açık kapı bıraktı
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HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
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    'a açık kapı bıraktı

    <a href="/index/manuel-fernandes?id=e7f03c46-9870-4bee-a355-acdeacd11d9f" class="" rel="tag">Manuel Fernandes</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a açık kapı bıraktı

    , ocak ayında sarı- kırmızılı takıma olacağı iddialarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

    'da forma giyen , ocak ayında sarı- kırmızılı takıma olacağı iddialarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Portekizli yıldız oyuncu, "Ocak ayında ne olacağıyla ilgili şu an bir gelişme yok. Dolayısıyla şu an için söylenebilecek bir şey de bulunmuyor" ifadesini kullandı. 'la ilgili iddiaları reddetmedi.

    ZOR GEÇECEK
    Gelecek hafta 'la yapacakları Şampiyonlar Ligi maçının zor geçeceğine ifade eden Fernandes, "İstediğimiz sonuçları alamadık. Ancak bu kez ilk maçtaki gibi olmaz. Kalan maçların tamamını iyi bitirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
    1. 23.11.2018
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