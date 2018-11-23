Galatasaray'dan Şaşırmadık’ açıklaması
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'dan 'Şaşırmadık’ açıklaması

    Galatasaray'dan 'Şaşırmadık’ açıklaması

    Kulübü, 'nun Başkan 'e 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası vermesinin ardından sarı-kırmızılı kulüp, "Şaşırmadık" başlığıyla tepki gösterdi.

    , 'nun derbisiyle ilgili , yardımcıları ve oyunculara verilen cezaları onamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. "ŞAŞIRMADIK!" başlığıyla yayımlanan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: "Sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı-kırmızıya gönül verenlerden almıştır. Ey Galatasaraylı, gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür. Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır! Biz kazanacağız! Çünkü biz Galatasarayız!"
    1. 23.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'dan 'Şaşırmadık’ açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN