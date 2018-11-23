Galatasaray'da Serdar Aziz kırmızı kart gördü
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    'da kırmızı kart gördü

    Galatasaray'da Serdar Aziz kırmızı kart gördü

    Galatasaraylı futbolcu 87. dakikada kırmızı kart görerek maçında cezalı duruma düştü.

    Penaltı kararından sonra hakeme topu atan , kırmızı kart gördü. Serdar Aziz, derbisinde forma giyemeyecek.

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 23.11.2018 22:21
    2. Güncelleme: 23.11.2018 22:34
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