Galatasaray'da Serdar Aziz kırmızı kart gördü
Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz 87. dakikada kırmızı kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Penaltı kararından sonra hakeme topu atan Serdar Aziz, kırmızı kart gördü. Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Ayrıntılar geliyor...
- 23.11.2018 22:21
- Güncelleme: 23.11.2018 22:34
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
yaser antalya yener 4-1
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
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