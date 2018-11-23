Galatasaray olağanüstü toplanıyor!
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    olağanüstü toplanıyor!

    Galatasaray olağanüstü toplanıyor!

    , yarın saat 14.00'da yönetim kurulunun olağanüstü şekilde toplanacağını açıkladı.

    , yarın saat 14.00'da yönetim kurulunun olağanüstü gündem ile toplanacağını açıkladı. Toplantının ardından 'in basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

    İşte Galatasaray'ın yayınladığı duyurunun tam metni;

    "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplanacaktır. Toplantının ardından Başkanımız Mustafa Cengiz GS TV'den canlı yayınla açıklama yapacaktır."

    1. 24.11.2018 00:47
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