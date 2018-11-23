Galatasaray olağanüstü toplanıyor!
Galatasaray, yarın saat 14.00'da yönetim kurulunun olağanüstü şekilde toplanacağını açıkladı.
Galatasaray, yarın saat 14.00'da yönetim kurulunun olağanüstü gündem ile toplanacağını açıkladı. Toplantının ardından Mustafa Cengiz'in basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.
İşte Galatasaray'ın yayınladığı duyurunun tam metni;
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplanacaktır. Toplantının ardından Başkanımız Mustafa Cengiz GS TV'den canlı yayınla açıklama yapacaktır."
- 24.11.2018 00:47
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
yaser antalya yener 4-1
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
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