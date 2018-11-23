G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3, sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Terim, deplasmanda Schalke ile oynanan maç gecesi de sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle 3 maç daha cezaya çarptırılmıştı. Terim'in toplam 10 maçlık cezası için Tahkim Kurulu'na itirazı oy birliğiyle reddedildi. Soyunma odasında ve kulübede olmayacak Terim, Kayseri deplasmanında 1 maçlık cezasını çekmişti. İmparator, 9 karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.



HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?



Konyaspor

Beşiktaş (D)

T. Kupası 5. tur

Ç. Rizespor

T. Kupası 5. tur

Başakşehir (D)

Sivasspor

T. Kupası (Tur atlarsa)

T. Kupası (Tur atlarsa)



Eğer G.Saray tur atlamazsa, Terim ligdeki Ankaragücü ve Göztepe maçlarını kaçıracak.



CENGİZ'E 45 GÜN DAHA



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce aldığı 60 günlük hak mahrumiyeti cezasının üstüne 45 gün daha aldı. Toplam ceza 105 gün oldu.

Şaş ile Ndiaye de onandı.



Derbide maç sonu kırmızı gören Ndiaye'nin de 5 maçlık cezası onandı. Kayseri karşısında olmayan Senegalli Konya, Beşiktaş, Rize ve Türkiye Kupası'ndaki ilk maçta olmayacak. Hasan Şaş'ın 8 maçlık cezası da kaldırılmadı.



KENDİ AVUKATI SAVUNDU

Fatih Terim'i, G.Saray Kulübü avukatları değil, kendi avukatı Rezan Epözdemir savundu. Duruşmada Epözdemir, sözlü savunma yaptı.