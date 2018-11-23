Fatih Terim’e ret – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’e ret

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>’e ret

    , tecrübeli çalıştırıcının sözlü savunmasını oy birliği ile reddetti. İmparator, 9 maç daha takımının başında olamayacak

    G.SARAY Teknik Direktörü , F.Bahçe derbisinde maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3, sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Terim, deplasmanda ile oynanan maç gecesi de sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle 3 maç daha cezaya çarptırılmıştı. Terim'in toplam 10 maçlık cezası için 'na itirazı oy birliğiyle reddedildi. Soyunma odasında ve kulübede olmayacak Terim, deplasmanında 1 maçlık cezasını çekmişti. İmparator, 9 karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

    HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

    Konyaspor
    (D)
    T. Kupası 5. tur
    Ç. Rizespor
    T. Kupası 5. tur
    (D)

    T. Kupası (Tur atlarsa)
    T. Kupası (Tur atlarsa)

    Eğer G.Saray tur atlamazsa, Terim ligdeki Ankaragücü ve maçlarını kaçıracak.

    CENGİZ'E 45 GÜN DAHA

    Başkanı , daha önce aldığı 60 günlük hak mahrumiyeti cezasının üstüne 45 gün daha aldı. Toplam ceza 105 gün oldu.
    Şaş ile Ndiaye de onandı.

    Derbide maç sonu kırmızı gören Ndiaye'nin de 5 maçlık cezası onandı. karşısında olmayan Senegalli Konya, , ve 'ndaki ilk maçta olmayacak. 'ın 8 maçlık cezası da kaldırılmadı.

    KENDİ AVUKATI SAVUNDU
    'i, G.Saray Kulübü avukatları değil, kendi avukatı Rezan Epözdemir savundu. Duruşmada Epözdemir, sözlü savunma yaptı.

    1. 23.11.2018
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