Fatih Terim’e ret
Tahkim Kurulu, tecrübeli çalıştırıcının sözlü savunmasını oy birliği ile reddetti. İmparator, 9 maç daha takımının başında olamayacak
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3, sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Terim, deplasmanda Schalke ile oynanan maç gecesi de sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle 3 maç daha cezaya çarptırılmıştı. Terim'in toplam 10 maçlık cezası için Tahkim Kurulu'na itirazı oy birliğiyle reddedildi. Soyunma odasında ve kulübede olmayacak Terim, Kayseri deplasmanında 1 maçlık cezasını çekmişti. İmparator, 9 karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
Konyaspor
Beşiktaş (D)
T. Kupası 5. tur
Ç. Rizespor
T. Kupası 5. tur
Başakşehir (D)
Sivasspor
T. Kupası (Tur atlarsa)
T. Kupası (Tur atlarsa)
Eğer G.Saray tur atlamazsa, Terim ligdeki Ankaragücü ve Göztepe maçlarını kaçıracak.
CENGİZ'E 45 GÜN DAHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce aldığı 60 günlük hak mahrumiyeti cezasının üstüne 45 gün daha aldı. Toplam ceza 105 gün oldu.
Şaş ile Ndiaye de onandı.
Derbide maç sonu kırmızı gören Ndiaye'nin de 5 maçlık cezası onandı. Kayseri karşısında olmayan Senegalli Konya, Beşiktaş, Rize ve Türkiye Kupası'ndaki ilk maçta olmayacak. Hasan Şaş'ın 8 maçlık cezası da kaldırılmadı.
KENDİ AVUKATI SAVUNDU
Fatih Terim'i, G.Saray Kulübü avukatları değil, kendi avukatı Rezan Epözdemir savundu. Duruşmada Epözdemir, sözlü savunma yaptı.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Fatih Terim’e ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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