Eren’le kur krizi
Son dönemde sakatlık haberleriyle gündeme gelen Eren Derdiyok'un en büyük sıkıntısı alacakları konusunda yönetimin aldığı karar.
Son dönemde sakatlık haberleriyle gündeme gelen Eren Derdiyok'un en büyük sıkıntısı alacakları konusunda yönetimin aldığı karar. Sarı-kırmızılı kulüp, "Türk oyunculara 5.2'lik kurdan anlaşalım" teklifi yaptı. İsviçre doğumlu olması, İsviçre Milli Takımı'nda oynaması ve UEFA tarafından yabancı oyuncu kabul edilmesi nedeniyle Eren buna kesinlikle yanaşmıyor.
GÖZLER KADRODA
Galatasaray ise Eren'in Türk asıllı olduğunu ve TFF kurallarına göre Türkiye Ligi'nde yabancı değil, Türk statüsünde oynadığını savunuyor. Eren'e bir süredir TL üzerinden ödemeler yapılıyor. Gurbetçi oyuncu ise bunları kabul etmiyor ve banka hesaplarına dokunmuyor. Galatasaray'da oynamaması da buna bağlanırken şimdi gözler bugünkü maça çevrildi.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
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