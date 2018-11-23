Eren’le kur krizi

Son dönemde sakatlık haberleriyle gündeme gelen Eren Derdiyok'un en büyük sıkıntısı alacakları konusunda yönetimin aldığı karar. Sarı-kırmızılı kulüp, "Türk oyunculara 5.2'lik kurdan anlaşalım" teklifi yaptı. İsviçre doğumlu olması, İsviçre Milli Takımı'nda oynaması ve UEFA tarafından yabancı oyuncu kabul edilmesi nedeniyle Eren buna kesinlikle yanaşmıyor.

GÖZLER KADRODA

Galatasaray ise Eren'in Türk asıllı olduğunu ve TFF kurallarına göre Türkiye Ligi'nde yabancı değil, Türk statüsünde oynadığını savunuyor. Eren'e bir süredir TL üzerinden ödemeler yapılıyor. Gurbetçi oyuncu ise bunları kabul etmiyor ve banka hesaplarına dokunmuyor. Galatasaray'da oynamaması da buna bağlanırken şimdi gözler bugünkü maça çevrildi.