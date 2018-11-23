Eren’le kur krizi – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Eren’le kur krizi

    Eren’le kur krizi

    Son dönemde sakatlık haberleriyle gündeme gelen 'un en büyük sıkıntısı alacakları konusunda yönetimin aldığı karar.

    Son dönemde sakatlık haberleriyle gündeme gelen 'un en büyük sıkıntısı alacakları konusunda yönetimin aldığı karar. Sarı-kırmızılı kulüp, "Türk oyunculara 5.2'lik kurdan anlaşalım" teklifi yaptı. doğumlu olması, 'nda oynaması ve tarafından yabancı oyuncu kabul edilmesi nedeniyle Eren buna kesinlikle yanaşmıyor.

    GÖZLER KADRODA

    Galatasaray ise Eren'in Türk asıllı olduğunu ve TFF kurallarına göre Türkiye Ligi'nde yabancı değil, Türk statüsünde oynadığını savunuyor. Eren'e bir süredir TL üzerinden ödemeler yapılıyor. Gurbetçi oyuncu ise bunları kabul etmiyor ve banka hesaplarına dokunmuyor. Galatasaray'da oynamaması da buna bağlanırken şimdi gözler bugünkü maça çevrildi.

    1. 23.11.2018
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