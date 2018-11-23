Denny Welbeck sezonu kapatabilir – Fotomaç – 23 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Denny Welbeck kapatabilir

    Denny Welbeck <a href="/index/sezonu?id=abc90f5e-fb1f-4b47-b1ea-0778bc811832" class="" rel="tag">sezonu</a> kapatabilir
    'ın listesinde yer alan isimlerden birisi de Denny Welbeck... Ancak Arsenalli oyuncunun, Sporting maçında sakatlandığı ve ayak bileğindeki sakatlığın tahmin edilenden ciddi olduğu ifade edildi. kapatma riskiyle karşı karşıya olan golcünün transferinin rafa kaldırıldığı belirtildi.
    1. 23.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denny Welbeck kapatabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN