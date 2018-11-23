Galatasaray için zorlu maraton başlıyor
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Aslan ava hazır

    Aslan ava hazır

    ’de 13. haftanın açılışında sarı-kırmızılılar, ’lı yeşil-beyazlıları konuk ediyor. Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Cimbom’da 5 ismin dönmesi yüzleri güldürüyor.

    Milli aranın sona ermesiyle zorlu bir fikstüre girecek olan , açılışı ile yapıyor. 'ı gönderip, 'ı getirerek kan değişikliğine giden rakibini evinde ağırlayan sarı-kırmızılılar, zorlu müsabakaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Milli arada ve 'yı sakatlığa kurban veren Galatasaray'da Emre Akbaba'nın da ayağındaki rahatsızlık sürüyor. Ayrıca derbi cezalısı , Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve teknik direktör de bu maçta takımı yalnız bırakacak.

    NAGATOMO KULÜBEDE OLACAK
    Sakatlığı nedeniyle 5 maç kaçıran Fernando Reges'in dönmesi takımda yüzleri güldürürken, hafif ağrıları olan Ozan Kabak ve de tamamen iyileşti. Fernando'nun Belhanda'nın yerine sahaya sürmesi bekleniyor. Akciğerinden ciddi bir sakatlık yaşayan Nagatomo ile takımın şu anda tek santrforu olan da sakatlığını atlattı. Maç eksiği bulunan Nagatomo'nun yedek soyunması, Eren'in 11'de olması bekleniyor. 20.30'daki zorlu maçın hakemi ise olacak.

    G.SARAY'DA SON DURUM:

    CEZALILAR
    Donk
    Ndiaye
    Rodrigues

    SAKATLAR
    Emre Akbaba
    Sinan Gümüş
    Belhanda

    İYİLEŞENLER
    Eren Derdiyok
    Nagatomo
    Ozan Kabak
    Serdar Aziz
    Fernando

    KAYIPSIZ 25 MAÇ
    'de sahasında çıktığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, seriyi sürdürmek istiyor. Aslan, yuvasında son yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasında 'ya karşı yaşamıştı.

    BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
    Galatasaray, bugüne kadar Konyaspor'la 34 maça çıktı ve 27'sini kazandı. Aslan sahadan 5 kez berabere, 2 kez yenilgiyle ayrıldı.

    EVİNDE KRAL
    Aslan, evinde Konya'ya karşı 17 maçta; 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

    ARA DÖNÜŞÜ YENİLMİYOR
    Sarı-kırmızılılar, bu sezon milli aralar sonrası oynadığı 3 maçta da yenilmedi. Aslan, eylül ayındaki milli aradan sonra Kasımpaşa'yı 4-1 yendi. Ekim ayındakinde ise Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    GOLE BOĞDU
    Aslan, Konya ile ligde yaptığı 34 maçta 70 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

    30 GÜNLÜK SERÜVEN
    G.SARAY, 23 Kasım- 23 Aralık tarihlerinde 9 maça çıkacak.

    İşte liste:
    L. Moskova (D)
    Beşiktaş (D)
    1. maç
    Ç. Rizespor
    Porto
    Başakşehir (D)
    Türkiye Kupası 2. Maç
    Sivasspor

    Fernando Reges sınırda
    Beşiktaş derbisi öncesi G.Saray'da kart ceza sınırında tek oyuncu bulunuyor. Sakatlığını atlatan ve ilk 11'de oynaması beklenen Fernando Reges, sarı kart görmesi durumunda dev derbiyi kaçıracak.

    KAYSERİ'DEKİ SİSTEME DEVAM
    Milli aradan önce sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sistem değişikliğine giderek Kayseri'de 3-4-3'le sahaya dizilen Cimbom, Konya'ya karşı da aynı taktikle yer alacak. Sarı- kırmızılılarda üçlü stoperde Ozan-Maicon-Serdar yer alacak. Ortada Fernando- Selçuk, kanat beklerde Mariano- Linnes olacak. Hücum hattında ise Feghouli-Eren- Onyekuru görev yapacak.

    EN SON 2003'TE
    Aslan, Konyaspor'a karşı son yenilgisini 13 Eylül 2003'te deplasmanda 1-0 ile aldı.

    1. 23.11.2018
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