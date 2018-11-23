Aslan ava hazır

Milli aranın sona ermesiyle zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray, açılışı Atiker Konyaspor ile yapıyor. Rıza Çalımbay'ı gönderip, Aykut Kocaman'ı getirerek kan değişikliğine giden rakibini evinde ağırlayan sarı-kırmızılılar, zorlu müsabakaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Milli arada Sinan Gümüş ve Belhanda'yı sakatlığa kurban veren Galatasaray'da Emre Akbaba'nın da ayağındaki rahatsızlık sürüyor. Ayrıca derbi cezalısı Ryan Donk, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve teknik direktör Fatih Terim de bu maçta takımı yalnız bırakacak.



NAGATOMO KULÜBEDE OLACAK

Sakatlığı nedeniyle 5 maç kaçıran Fernando Reges'in dönmesi takımda yüzleri güldürürken, hafif ağrıları olan Ozan Kabak ve Serdar Aziz de tamamen iyileşti. Fernando'nun Belhanda'nın yerine sahaya sürmesi bekleniyor. Akciğerinden ciddi bir sakatlık yaşayan Nagatomo ile takımın şu anda tek santrforu olan Eren Derdiyok da sakatlığını atlattı. Maç eksiği bulunan Nagatomo'nun yedek soyunması, Eren'in 11'de olması bekleniyor. 20.30'daki zorlu maçın hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.



G.SARAY'DA SON DURUM:



CEZALILAR

Donk

Ndiaye

Rodrigues



SAKATLAR

Emre Akbaba

Sinan Gümüş

Belhanda

İYİLEŞENLER

Eren Derdiyok

Nagatomo

Ozan Kabak

Serdar Aziz

Fernando



KAYIPSIZ 25 MAÇ

Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, seriyi sürdürmek istiyor. Aslan, yuvasında son yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşamıştı.



BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, bugüne kadar Konyaspor'la 34 maça çıktı ve 27'sini kazandı. Aslan sahadan 5 kez berabere, 2 kez yenilgiyle ayrıldı.



EVİNDE KRAL

Aslan, evinde Konya'ya karşı 17 maçta; 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



ARA DÖNÜŞÜ YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılılar, bu sezon milli aralar sonrası oynadığı 3 maçta da yenilmedi. Aslan, eylül ayındaki milli aradan sonra Kasımpaşa'yı 4-1 yendi. Ekim ayındakinde ise Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.



GOLE BOĞDU

Aslan, Konya ile ligde yaptığı 34 maçta 70 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.



30 GÜNLÜK SERÜVEN

G.SARAY, 23 Kasım- 23 Aralık tarihlerinde 9 maça çıkacak.

İşte liste:

L. Moskova (D)

Beşiktaş (D)

Türkiye Kupası 1. maç

Ç. Rizespor

Porto

Başakşehir (D)

Türkiye Kupası 2. Maç

Sivasspor



Fernando Reges sınırda

Beşiktaş derbisi öncesi G.Saray'da kart ceza sınırında tek oyuncu bulunuyor. Sakatlığını atlatan ve ilk 11'de oynaması beklenen Fernando Reges, sarı kart görmesi durumunda dev derbiyi kaçıracak.



KAYSERİ'DEKİ SİSTEME DEVAM

Milli aradan önce sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sistem değişikliğine giderek Kayseri'de 3-4-3'le sahaya dizilen Cimbom, Konya'ya karşı da aynı taktikle yer alacak. Sarı- kırmızılılarda üçlü stoperde Ozan-Maicon-Serdar yer alacak. Ortada Fernando- Selçuk, kanat beklerde Mariano- Linnes olacak. Hücum hattında ise Feghouli-Eren- Onyekuru görev yapacak.



EN SON 2003'TE

Aslan, Konyaspor'a karşı son yenilgisini 13 Eylül 2003'te deplasmanda 1-0 ile aldı.