Ozan Kabak İtalya'da revaçta!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'da revaçta!

    Ozan Kabak İtalya'da revaçta!

    ’in futbol piyasasına sürdüğü son isim olan ’ın ünü çoktan sınırları aştı.

    Özellikle İtalyanlar 18 yaşındaki genç yıldızı yakından takip ederken, İnter'in 'ı kadrosuna katmasının sürpriz olmayacağını yazdılar.

    1. 22.11.2018
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