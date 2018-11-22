Ozan Kabak İtalya'da revaçta!
Fatih Terim’in futbol piyasasına sürdüğü son isim olan Ozan Kabak’ın ünü çoktan sınırları aştı.
Özellikle İtalyanlar 18 yaşındaki genç yıldızı yakından takip ederken, İnter'in Ozan Kabak'ı kadrosuna katmasının sürpriz olmayacağını yazdılar.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
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35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
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fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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