Nagatomo: "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum"
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Nagatomo: "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum"

    Nagatomo: "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum"

    'ın futbolcusu Yuto Nagatomu, sahalara geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde 04 ile oynadığı maçta göğüsüne top gelmesinden dolayı sakatlanan ve daha sonra akciğer sönmesi teşhisi konulan Yuto Nagatomo, takımla antrenmanlara başladı. futbolcu antrenmanlara başlamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    32 yaşındaki deneyimli futbolcu, paylaşımında sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

    1. 22.11.2018 16:25
    2. Güncelleme: 22.11.2018 17:12
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