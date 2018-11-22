Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'e bir ceza daha!

    Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Başkanı 'e 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası verdi. Cengiz'in cezası 105 güne çıktı.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    " A.Ş.'nin, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.başkanı 'in, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

    Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında 14.11.2018 tarihinde gerçekleştirilen açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."

    1. 22.11.2018 17:06
    2. Güncelleme: 22.11.2018 17:26
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