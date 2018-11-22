Linnes'e zam yolda!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'e zam yolda!

    Linnes'e zam yolda!

    gerek özel yaşantısı gerekse futbolu ile büyük alkış alan ile sözleşme yenileyecek.

    Yönetimin, Norveçli yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme yapmaya hazırlandığı ve ücretinin de 950 bin euro'dan 1.4 milyon euro'ya çıkarılacağı belirtildi.

    1. 22.11.2018
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