Gomis'ten 'Fenerbahçe' açıklaması!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'ten '' açıklaması!

    Gomis'ten 'Fenerbahçe' açıklaması!

    iddialarının ardından bir köprü fotoğrafı paylaşan Fransız yıldız, “Aslanlar yüzemez” diyerek G.Saraylı kalacağını ifade etti.

    'dan 'ın El Hilal takımına transfer olan Bafetimbi , 'ye transfer olmasının söz konusu olmadığını belirtti. Galatasaraylı taraftarların yakından takip ettiği tecrübeli oyuncu, son günlerde Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak İnstagram'da bir paylaşım yaptı.

    ?Gomis, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak" ifadesini kullandı. Paylaşımına bir köprü fotoğrafı da ekleyen Bafetimbi Gomis, köprünün ayaklarına sarı-kırmızı harflerle Avrupa ve sarı-lacivert harflerle Asya yazdı. Üzerine de "Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez" notunu düştü.



    ARALARI AÇILDI

    Gomis , Albayrak ile yaşadığı söz düellosu ile gündeme gelmişti. Albayrak, "Parasını alamadığı için 'ye gitmemişti. Gomis'i kimse bana anlatmasın" demiş ve Bafe de "Hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim" demişti.

    REKOR GOMIS'TE!

    Gomis, 33 maçta attığı 29 golle 'de gol krallığına ulaşmış, ayrıca Alex'i geçerek bir sezonda en çok gol atan yabancı unvanını almıştı

    1. 22.11.2018
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