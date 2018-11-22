Gomis'ten 'Fenerbahçe' açıklaması!
Fenerbahçe iddialarının ardından bir köprü fotoğrafı paylaşan Fransız yıldız, “Aslanlar yüzemez” diyerek G.Saraylı kalacağını ifade etti.
Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye transfer olmasının söz konusu olmadığını belirtti. Galatasaraylı taraftarların yakından takip ettiği tecrübeli oyuncu, son günlerde Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak İnstagram'da bir paylaşım yaptı.
?Gomis, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak" ifadesini kullandı. Paylaşımına bir köprü fotoğrafı da ekleyen Bafetimbi Gomis, köprünün ayaklarına sarı-kırmızı harflerle Avrupa ve sarı-lacivert harflerle Asya yazdı. Üzerine de "Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez" notunu düştü.
ARALARI AÇILDI
Gomis , Albayrak ile yaşadığı söz düellosu ile gündeme gelmişti. Albayrak, "Parasını alamadığı için Kayseri'ye gitmemişti. Gomis'i kimse bana anlatmasın" demiş ve Bafe de "Hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim" demişti.
REKOR GOMIS'TE!
Gomis, 33 maçta attığı 29 golle Süper Lig'de gol krallığına ulaşmış, ayrıca Alex'i geçerek bir sezonda en çok gol atan yabancı unvanını almıştı
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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