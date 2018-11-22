Galatasaray'dan sert açıklama
Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim, Hasan Şaş ve Badou Ndiaye'ye verilen cezaları onamasının ardından sert bir açıklama yayınladı.
İşte sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan ve "Şaşırmadık" başlığıyla yapılan açıklama:
"Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen'den bu yana, "Türk olmayan takımları yenmek" düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.
Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.
"Bir his takımıdır.
Renklerine aşıktır.
Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır!
Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…"
Ey Galatasaraylı,
gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür.
Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır!
Biz kazanacağız!
Çünkü biz Galatasarayız!
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ"
- 22.11.2018 20:22
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Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Yorum
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Galatasaray'dan sert açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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