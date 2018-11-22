FIFA'dan Aslan'a tazminat!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'dan Aslan'a tazminat!

    FIFA'dan Aslan'a tazminat!

    , milli maçta ’yı kaybetti.

    Faslı yıldız, en az 7 maçta takımdaki yerini alamayacak ve 'nın bu nedenle Cimbom'a 465 bin euro'yu bulan bir ödeme yapması bekleniyor.
    1. 22.11.2018
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